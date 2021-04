PD Hochtaunus - Polizeipr?sidium Westhessen / Unbefugter ...

Unbefugter Gebrauch eines Pkw +++ Fahrraddiebstahl +++ Unfall mit zwei Leichtverletzten

Bad Homburg v.d. H?he - Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunf?lle

Unfall mit zwei Leichtverletzten

Unfallort: Gemarkung Bad Homburg, B 456 Unfallzeit: Samstag, 17.04.2021, 11:24 Uhr

Ein 62-J?hriger befuhr mit seinem Pkw Mazda die B 456 aus Richtung Wehrheim kommend in Fahrtrichtung Bad Homburg. Kurz hinter der Horex-Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baumstumpf. Sowohl der Fahrzeugf?hrer, als auch seine 48-j?hrige Beifahrerin wurden - nach erster Einsch?tzung - leicht verletzt. Sachschaden: ca. 6.000,- Euro

Straftaten

Sachbesch?digung an Pkw

Tatort: Bad Homburg, Alt Gonzenheim Tatzeit: Freitag, 16.04.2021, 18:10 Uhr bis 18:25 Uhr

Die Gesch?digte parkte ihren schwarzen Pkw Smart kurz in der N?he ihrer Wohnanschrift und verlie? diesen lediglich f?r 15 Minuten. Als sie zur?ck zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass dieser auf der Fahrerseite an der hinteren T?r verkratzt worden war. In der Vergangenheit wurde der Pkw bereits mehrfach besch?digt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

Polizeistation Oberursel

keine presserelevanten Verkehrsunf?lle

Straftaten

Unbefugter Gebrauch eines PKW / versuchter Diebstahl / Sachbesch?digung Tatort: Oberursel, Stierstadter Stra?e Tatzeit: zwischen 16.04.2021, 23:00 Uhr und 17.04.2021, 07:21 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag zerst?rten unbekannte T?ter mit einem Poller die Scheibe eines geparkten grauen Hyundai, welcher in der Verl?ngerung Stierstadter Stra?e / Fu?weg abgestellt war, und verschafften sich so Zugang zu diesem, durchsuchten ihn und entwendeten M?nzgeld. Hiernach fuhren die T?ter mit dem Fahrzeug die Stra?e weiter entlang und fuhren sich schlie?lich in einer Wiese fest. Zudem verspr?hten sie den Inhalt des im Pkw befindlichen Feuerl?schers im Innenraum und verursachten dadurch einen Sachschaden von ca. 800 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 / 120-0.

Polizeistation K?nigstein

Verkehrsunf?lle

Pkw-Fahrer kam von der Fahrbahn ab

Unfallort: Kronberg, Gelber Weg / Steinbacher Stra?e Unfallzeit: Freitag, 16.04.2021, 13:03 Uhr

Ein Fahrzeugf?hrer befuhr mit seinem VW die Steinbacher Stra?e. Auf H?he des Gelben Weges kam er, vermutlich auf Grund eines gesundheitlichen Problems, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei ?berfuhr er ein Verkehrsschild und kollidierte im Anschluss mit einem Beton-Pflanzk?bel auf einer Sperrfl?che. Der Fahrer des Pkw wurde nicht verletzt. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden von ca. 10.350 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Straftaten

Versuchter Diebstahl/Sachbesch?digung von/an Mercedes(-Stern) Tatort: Glash?tten, Schlo?borner Weg Tatzeit: Freitag, 16.04.2021, zwischen 23:00 Uhr und 23:45 Uhr

Zwei Jugendliche n?herten sich einem in einer Hofeinfahrt geparkten Mercedes und versuchten dort den Mercedes-Stern abzubrechen. Da dies misslang, fl?chteten die beiden T?ter. Am Mercedes entstand ein Schaden in H?he von ca. 200 Euro.

T?terbeschreibung:

1. Person: m?nnlich, ca. 16 - 18 Jahre alt, trug einen hellen Kapuzenpullover 2. Person: m?nnlich, ca. 16 - 18 Jahre alt, trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Adidas-Jogginghose und f?hrte ein Fahrrad mit

Zeugen werden gebeten sich unter 06174 9266-0 bei der Polizeistation in K?nigstein zu melden.

Folgenlose Trunkenheitsfahrt

Tatort: Glash?tten Tatzeit: Sonntag, 18.04.2021, 01:30 Uhr

?ber 1,7 Promille pustete ein in Glash?tten kontrollierter 63-j?hriger Pkw-Fahrer. Eine Blutentnahme wurde durchgef?hrt, sein F?hrerschein sichergestellt. Zudem wurde eine Verkehrsstrafanzeige vorgelegt.

Polizeistation Usingen

keine presserelevanten Verkehrsunf?lle

Straftaten

Fahrraddiebstahl in Usingen

Tatort: Usingen, Obergasse Tatzeit: zwischen Freitag, 16.04.2021, 20:00 Uhr und Samstag, 17.04.2021, 13:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Usingen zum Diebstahl eines schwarzen Mountainbikes. Der bislang unbekannte T?ter begab sich auf das Grundst?ck in der Obergasse, ?berwand die Sicherung des Fahrrads und entfernte sich anschlie?end unbemerkt mit dem Diebesgut. Bereits in der vorangegangenen Nacht kam es in unmittelbarer N?he zu einer gleichgelagerten Tat, bei welcher der T?ter jedoch durch einen Anwohner ertappt wurde und in der Folge unverrichteter Dinge fl?chtete.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen unter Telefon 06081 9208-0 in Verbindung zu setzen.

