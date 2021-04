Polizeipr?sidium S?dhessen / Verkehrsunfall - Hund t?dlich verletzt

Verkehrsunfall - Hund t?dlich verletzt

Reichelsheim - Beerfurth - Am Donnerstag (15.04.) gegen 06 Uhr, kam es in Beerfurth auf der Ortsdurchgangsstra?e in H?he einer Bushaltestelle zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem die Fahrbahn querenden Hund. Die Kollision endet f?r das Tier t?dlich, der Verursacher fl?chtet vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen k?nnen, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Erbach telefonisch zu melden (06062/953-0).

