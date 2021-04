Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und drei verletzten Personen (FOTO)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw kam es am Sonntag, 18. April 2021, 18.25h, auf der Ortsumgehung Steyerberg, Abzweigung Sarninghausen.

Nach bisherigem Kenntnisstand beabsichtigte ein 41j?hriger Mann aus Oyle mit einem Pkw Renault von der "Sarningh?user Stra?e" aus augenscheinlich die Ortsumgehung in Richtung Sarninghausen zu ?berqueren. Hierbei ?bersah er einen weiteren Pkw BMW, der die Ortsumgehung aus Richtung Deblinghausen kommend in Richtung Liebenau befuhr. In diesem BMW sa?en ein 23j?hriger Mann aus Wellie und als Beifahrer ein 31j?hriger Mann aus Liebenau.

Der Fahrer des Renault hatte das f?r ihn geltende Stop-Verkehrszeichen vermutlich nicht ausreichend beachtet, so da? es zum Zusammensto? beider Fahrzeuge kam. An beiden Pkw entstand anzunehmender Totalschaden i.H.v. ca. 8000 Euro.

Der Fahrer des Renault wurde schwer, die Insassen des Pkw leicht verletzt und in umliegende Krankenh?user transportiert.

Gegen den Verursacher wurden Straf- sowie Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau. Eine sonderliche Beeintr?chtigung des ?brigen Verkehrs war nicht gegeben.

