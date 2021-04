Polizeidirektion Hannover / Verkehrsunfall zwischen Eltze und ...

Verkehrsunfall zwischen Eltze und Wehnsen endet t?dlich

Hannover - Am Samstag, 17.04.2021, ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall t?dlich verletzt worden. Sein Motorrad kollidierte auf der Bundesstra?e (B) 444 zwischen Eltze und Wehnsen mit einer einbiegenden Mercedes-Benz C-Klasse. Der 40 Jahre Motorradfahrer verstarb noch am Unfallort.

Als die 45 Jahre alte Fahrerin des Mercedes-Benz gegen 16:10 Uhr von einer Seitenstra?e der B444 circa 700 Meter s?dlich der Ortschaft Eltze auf die Bundesstra?e fahren wollte, stie? ihr Auto mir dem in Richtung S?den fahrenden 40-j?hrigen und seinem Motorrad der Marke BMW zusammen. Der Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsversuchen durch Ersthelfer und Rettungskr?fte noch am Unfallort verstarb. Die Fahrerin des Mercedes-Benz und ihr 44-j?hriger Beifahrer wurden durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Dennoch wurden sie vorsichtshalber mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ein Rettungshubschrauber war auch im Einsatz. F?r die Rettungsma?nahmen und die Unfallaufnahme musste die Bundesstra?e 444 f?r mehrere Stunden gesperrt werden.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 28000 EUR.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Hannover ermittelt nun, wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, nash

