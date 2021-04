Polizeidirektion Trier / Verkehrsunfallflucht in der ...

Verkehrsunfallflucht in der Sch?tzenstra?e in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein - Im Tatzeitraum von Dienstag, 13.04.2021, 14 Uhr und Mittwoch, 14.04.2021, 09:50 Uhr ereignete sich in der Sch?tzenstra?e in Idar-Oberstein ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugf?hrer streifte im Vorbeifahren einen ordnungsgem?? abgestellten Pkw und verlie? daraufhin die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu k?mmern. Bei dem tatverd?chtigen Fahrzeug muss es sich nach Auswertung der Spuren um ein wei?es Fahrzeug (Pkw/Lieferwagen) gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise zum tatverd?chtigen Fahrzeug oder Fahrzeugf?hrer werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel.: 06781-561-0 erbeten.

