Polizeidirektion Wittlich / Versuchter Einbruch in Fitnessstudio

Versuchter Einbruch in Fitnessstudio

Traben-Trarbach - Im Zeitraum Sonntag, 18.04.21, ca. 14:00 Uhr - Montag 19.04.21, ca. 11.30 Uhr versuchten unbekannte T?ter in Traben-Trarbach, Am Bahnhof in die R?umlichkeiten des dortigen Fitnessstudios einzubrechen. Hierbei versuchten die T?ter, zwei zur Stra?enseite weisende Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Tatort ist leicht erh?ht und gut einsehbar f?r den Fu?g?nger- und Fahrzeugverkehr. Wer hat im Bereich des Tatortes verd?chtige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum gemacht? Die Polizeiinspektion Zell erbittet sachdienliche Hinweise hierzu unter Tel. 06542-98670

