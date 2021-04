Polizeiinspektion Alzey / versuchter Enkeltrick, falscher ...

versuchter Enkeltrick, falscher Polizeibeamter

Alzey - Am heutigen Montag kam es um die Mittagszeit zu zwei Betrugsversuchen mit dem bekannten "Enkeltrick". In einem Fall wurde eine 80-j?hrige Alzeyerin von der vermeintlichen Enkelin angerufen, welche gerade beim Notar sitze und dringend 10.000,- EUR brauche. Die Angerufene bemerkte, dass es sich nicht um ihre Enkelin handelte und legte auf. Im zweiten Fall wurde ein 79-j?hriger Alzeyer von der angeblichen Enkelin angerufen. Diese tr?gt weinend vor, dass sie in einen Unfall verwickelt gewesen sei und einen Fu?g?nger tot gefahren habe. Das Gespr?ch wurde dann von einer Person weitergef?hrt, die sich als Polizeibeamter ausgab und eine Kaution in H?he von 35.000,- EUR forderte. Ansonsten m?sse die Enkelin ins Gef?ngnis. Auch in diesem Fall bemerkte der Angerufene, dass etwas nicht stimmt. Er sagte am Telefon, dass er zun?chst selbst recherchieren m?sse und legte auf.

Immer wieder werden insbesondere ?ltere Menschen angerufen und durch Vort?uschen einer Notsituation von vermeintlichen Enkelkindern betrogen. Die Polizei bittet daher um Beachtung folgender Tipps gegen diese Betrugsmasche:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grunds?tzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. - Geben Sie keine Details zu Ihren famili?ren und finanziellen Verh?ltnissen preis. - Lassen Sie sich nicht dr?ngen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu ?berpr?fen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt best?tigen. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangeh?rigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. - ?bergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Kommt Ihnen ein Anruf verd?chtig vor, informieren Sie unverz?glich die Polizei unter der Nummer 110. - Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenh?nge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die T?ter zu ?berf?hren.

