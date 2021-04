Polizeipr?sidium Konstanz / Unachtsam die ...

(VS-Schwenningen) Unachtsam die Autot?r ge?ffnet (19.04.2021)

Villingen-Schwenningen - Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Mozartstra?e. Eine 25-j?hrige Fiat-Fahrerin hielt am Stra?enrand an. Als sie die T?r ?ffnete um auszusteigen, achtete sie nicht auf den r?ckw?rtigen Verkehr. Eine 83-j?hrige Mercedes-Fahrerin, die am Fiat vorbeifuhr, stie? gegen die sich unvermittelt ?ffnende Fahrert?r. An den Autos entstand Sachschaden in H?he von insgesamt rund 2.000 Euro, Verletzte gab es nicht.

