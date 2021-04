Kreispolizeibeh?rde Kleve / Weeze - zwei PKW am Niersanleger ...

Weeze - zwei PKW am Niersanleger aufgebrochen.

Weeze - Am Freitag (16.04.2021) schlug ein unbekannter T?ter in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr an der Kervenheimer Stra?e die Seitenscheiben zweier PKW ein. Ein Daimler und ein Skoda parkten in diesem Zeitraum auf dem Schotterparkplatz am Niersanleger. Die Halterin des Daimlers entdeckte die aufgebrochenen Wagen bei ihrer R?ckkehr.

Beide Fahrzeuge wurden vom T?ter durchsucht, bevor er in unbekannte Richtung fl?chtete.

Hinweise zu verd?chtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

