Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim / Wietmarschen - ...

Wietmarschen - Pilot stirbt bei Absturz eines Kleinflugzeugs

Wietmarschen - Am Sonntagmittag ist es im Naherholungsgebiet "Lohner Sand" zum Absturz eines motorbetriebenen Sportflugzeugs gekommen. Der Pilot, ein 56-j?hriger Mann aus Emlichheim, kam dabei ums Leben. Ersten Erkenntnisse zufolge war er gegen 11.40 Uhr vom Flugplatz in Klausheide zu einem Rundflug gestartet. Zeugen beobachteten dann gegen 12.10 Uhr, wie das Flugzeug auff?llig tief ?ber das Waldgebiet am "Lohner Sand" hinwegflog. Es habe einen lauten Knall gegeben und der Flieger sei kurze Zeit sp?ter in den Wald gest?rzt. F?r den Piloten kam jede Hilfe zu sp?t. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Weil zun?chst unklar war, ob sich m?glicherweise weitere Insassen im Flugzeug befunden haben, wurde das Waldst?ck weitr?umig abgesucht. Dabei kamen Einsatzkr?fte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG zum Einsatz. Ein Polizeihubschrauber und eine Drohne des DLRG ?bernahmen die Absuche des Einsatzraumes aus der Luft. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden von der Bundesstelle f?r Flugunfallforschung ?bernommen.

