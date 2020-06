Polizeiinspektion Völklingen / Zeugen gesucht - Körperverletzung

Zeugen gesucht - Körperverletzung

Völklingen-Wehrden - Am Sonntag, den 21.06.2020, gegen 05:10 Uhr, befanden sich die beiden Geschädigten auf dem Nachhauseweg in der unteren Schaffhauser Straße in Wehrden. Plötzlich hielt neben ihnen ein Pkw mit SLS- Kreiskennzeichen. Aus diesem stiegen drei Männer aus und verprügelten die beiden Geschädigten offenbar grundlos. Als eines der Opfer am Boden liegen bleibt, schlagen die Täter zunächst weiter auf ihn ein, steigen anschießend in das Fahrzeug und flüchten in Richtung Wadgassen. Hinweise werden unter dem angegebenen Kontakt von der PI Völklingen entgegen genommen.

