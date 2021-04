Polizeiinspektion Hildesheim / Zeugenaufruf nach einem ...

Zeugenaufruf nach einem Einbruchdiebstahl in das Vereinsheim des SV Betheln/Eddinghausen

Hildesheim - (bur) In der Nacht von Samstag, den 17.04.2021, auf Sonntag, den 18.04.2021, ereignete sich in der Gronauer Ortschaft Betheln ein Einbruchdiebstahl in/aus das Vereinsheim des SV Betheln-Eddinghausen an der Burgstemmer Stra?e. Der oder die T?ter verschafften sich gewaltsam durch Einschlagen einer Glasscheibe Zutritt zum vorderen Bereich der vereinseigenen Gastwirtschaft und entwendeten aus den Vitrinen mehrere Pokale. Gegen 22:45 Uhr fiel einer Zeugin eine Person am Ortseingang mit einem MTB auf, die mehrere Pokale in T?ten und anderes Werkzeug mit sich trug. Das kam der Zeugin verd?chtig vor und informierte die Polizei, die den Tatverd?chtigen trotz intensiver Fahndung nicht mehr antreffen konnte. Bei der ?berpr?fung des Vereinsheims, stellten die Elzer Polizeibeamten den Einbruchdiebstahl fest. Laut der Zeugin soll sich im Bereich des Ortseingangs Betheln noch ein Pkw mit eingeschalteten Warnblinklicht befunden haben. Hier ist noch nicht gekl?rt, in welcher Beziehung dieser mit der Tat steht. Es k?nnte sich hierbei noch um einen weiteren Zeugen handeln oder aber auch um einen Tatbeteiligten. Deshalb bittet das PK Elze, dass sich Zeugen hierzu beim Polizeikommissariat Elze unter T. 05068-93030 oder der Polizeistation Gronau unter T. 05182-923370 melden m?gen. Der Gesamtschaden wird auf ca 800 Euro gesch?tzt.

