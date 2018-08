Polizeipräsidium Aalen / Aalen: Polizei sucht unfallflüchtigen ...

Aalen: Polizei sucht unfallflüchtigen Radfahrer

Ostalbkreis - An der Ecke Bischof-Fischer-Straße/Friedhofstraße stießen am Mittwochmorgen zwei Radfahrer zusammen. Eine 47 Jahre alte Frau zog sich dabei zumindest leichte Verletzungen zu, ihr Unfallgegner wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht von der Polizei gesucht. Der männliche Radfahrer kam aus Richtung Gartenstraße und war auf dem Rad-Gehweg entlang der Bischof-Fischer-Straße unterwegs. Er stieß kurz vor sechs Uhr an der Kreuzung mit der Friedhofstraße mit der entgegenkommenden Radfahrerin zusammen, die dadurch stürzte und sich verletzte. Nachdem die beiden kurz miteinander gesprochen hatten, fuhr der Mann weg, ohne der Verletzten seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und Personen, die den Radfahrer kennen oder auf dem Weg ebenfalls gesehen haben. Das Mann war zwischen 25 und 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte braune Haare, war dunkel gekleidet und fuhr ein dunkles Mountainbike. Am Fahrrad war wohl kein Licht eingeschaltet und sprach in gebrochenem Deutsch mit seiner Unfallgegnerin. Die Verkehrspolizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07904/94260 um Hinweise.

