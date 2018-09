Polizeipräsidium Aalen / Abtsgmünd: Tödlicher Motorradunfall

Abtsgmünd: Tödlicher Motorradunfall

Aalen - Am Montagabend gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der L1073 zwischen Wilflingen und Schäufele ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 24 Jahre alte Motorradfahrerin war mit ihrer Maschine in Fahrtrichtung Kochertal unterwegs, als sie aufgrund eines Fahrfehlers im dortigen Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Böschung stürzte sie und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Die Straße zwischen Schäufele und Wilflingen war für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt. Am Motorrad entstand Totalschaden im Wert von etwa 3.000 Euro.

