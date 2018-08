Polizeipräsidium Aalen / Backnang: Unfallflucht - Zeuge sollte ...

Backnang: Unfallflucht - Zeuge sollte sich bei der Polizei melden

Backnang: - Am letzten Freitag gegen 14.45 Uhr beobachtete auf dem Kundenparkplatz des Kauflandes in der Industriestraße ein Zeuge, wie ein BMW-Fahrer beim Ausparken gegen einen Pkw Ford Focus stieß. Ohne auszusteigen fuhr der Unfallverursacher weiter. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Etwas später konnte der Zeuge seine Wahrnehmungen dem zum Auto zurückgekommenen Ford-Fahrer berichten, der dann auch nachträglich die Polizei einschaltete. Zur Klärung des Vorfalls sollte sich nun der Zeuge, von dem die Personalien unbekannt sind, dringend bei der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

