Polizeipräsidium Aalen / Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Weinstadt - Ein 26jähriger BMW-Fahrer befuhr am Sonntagmorgen gegen 01.30 Uhr die Klingenstraße in Großheppach in Richtung Wartbühlstraße. Beim Abbiegen kam er infolge überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholbeeinträchtigung auf den rechts liegenden Parkstreifen und kollidiert dort frontal mit einem ordnungsgemäß abgestellten Audi. Hierbei wurde ein Mitfahrer auf dem Rücksitz des BMW leicht verletzt. Die Beifahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Am BMW des Verursachers entstand durch die Kollision ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro - am Audi des Geschädigten ein Schaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Bei dem 26Jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt.

