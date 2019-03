Polizeipräsidium Aalen / Brand

Brand

Aalen - Am Samstag, kurz nach 20.30 Uhr, gerieten mehrere Gartengeräte an einer Gebäudeecke in der Spieselstraße in Brand. Das Feuer ging auf eine dort stehende Thuja-Pflanze über, welche bis unter den Dachvorsprung des Mehrfamilienhauses reichte. Durch die überschlagenden Flammen wurde auch die Hausfassade und Teile des Dachstuhls beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf ca. 10000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Wasseralfingen war schnell mit drei Fahrzeugen vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand. Die genaue Brandursache, ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung vorlag, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

