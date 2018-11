Polizeipräsidium Aalen / Brand in Kartonagenfabrik

Brand in Kartonagenfabrik

Lorch - In der Nacht von Freitag auf Samstag stellte ein Zeuge gegen 01.20 Uhr Brandgeruch und Rauchentwicklung an einer Kartonagenfabrik in der August-Pfäffle-Straße fest. Das Feuer in der Firma konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 200000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist noch völlig offen. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Heute morgen wird der Brandort durch Kriminaltechniker weiter untersucht.

