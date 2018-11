Polizeipräsidium Aalen / Bubenorbis: Schwerer Verkehrsunfall mit ...

Bubenorbis: Schwerer Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Aalen - Am 26.11.2018, gegen 16:40 Uhr fuhr ein junger Mann (22 Jahre) mit seinem Pkw Mitsubishi Colt die B 14 von Mainhardt kommend in Richtung Schwäbisch Hall. Ca. 1 km nach dem Ortsende Bubenorbis überholt er einen vor ihm fahrenden Sattelzug und kollidiert beim Wiedereinscheren im Bereich einer unübersichtlichen Linkskurve mit der Zugmaschine des Sattelzugs. Im Anschluss daran verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben überschlug sich der Pkw und prallte mit dem Dach gegen einen Baum. Der Sattelzug konnte auf seinem Fahrstreifen ohne Kollision anhalten. Aufgrund des Überholvorganges kam jedoch ein entgegenkommender VW Golf (Fahrer männlich, 68 Jahre) ins Schleudern und prallte gegen einen weiteren Lkw. Nach dieser Kollision wurde der VW Golf wieder nach rechts abgewiesen und kam anschließend quer zur Fahrbahn zum Stehen. Ein dahinter fahrender Seat Leon (Fahrerin weiblich, 25 Jahre) konnte nicht mehr ausweichen und prallte in den quer stehenden VW Golf.

Der Unfallverursacher und der Fahrer des VW Golf wurden schwer verletzt. Die Fahrerin des Seat Leon zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden LKW Fahrer blieben unverletzt. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 62.000 Euro.

