Polizeipräsidium Aalen / Crailsheim: 83-jähriger Mann im ...

Crailsheim: 83-jähriger Mann im Seniorenheim vermisst

Crailsheim: - Seit Montagvormittag gegen 10.15 Uhr wird aus einem Seniorenheim in der Wolfgangsstraße ein 83-jähriger Bewohner vermisst. Der Mann leidet an Demenz und es ist zu befürchten, dass er umherirrt oder sich in einer hilflosen Lage befindet. Der 83-jährige Mann ist mit einem schwarzen Rollator unterwegs und trägt am Körper bzw. Hüfte vermutlich eine medizinische Korsage (Stütze). Der Gesuchte ist ca. 165 bis 170cm groß, hat graue Haare ist heute mit einem dunkelblauem Shirt und dunkelblauer Hose bekleidet.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Vermisste nach Onolzheim oder nach Satteldorf-Gröningen zu seinen Verwandten bzw. Bekannten unterwegs ist.

Die Polizei Crailsheim bittet nun um Mithilfe. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben kann oder ihn heute im Laufe des Tages gesehen hat, sollte sich dringend unter Tel. 07951/4800 oder unter 110 melden.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-105 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/