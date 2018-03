Polizeipräsidium Aalen / Crailsheim: Großeinsatz nach ...

Crailsheim: Großeinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung an Schule

Crailsheim - Eine Meldung über zwei verdächtige Männer an einer Gewerblichen Schule in Crailsheim hat am Montagvormittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Zwei Schüler berichteten ihrer Lehrerin, dass sie am Rande des Schulgeländes zwei verdächtige Männer gesehen hätten. Ein Mann habe dem anderen eine Waffe gezeigt. Aufgrund dieser Information verständigte die Lehrerin den Schulleiter, welcher um 10:00 Uhr einen Notruf absetzte.

Die Polizei rückte mit starken Kräften an und durchsuchte die Gewerbliche Schule. Die Schüler mussten, wie in einem solchen Fall üblich, im Klassenzimmer bleiben. Die angrenzenden Schulen wurden ebenfalls geschlossen und auch deren Schüler mussten aus Sicherheitsgründen in den Gebäuden bleiben.

Die Durchsuchungsmaßnahmen waren um 13:00 Uhr beendet, wobei keine verdächtigen Personen angetroffen werden konnten. Die Sichtung von Verdächtigen konnte bislang auch von Dritter Seite durch Befragungen und Vernehmungen der Kriminalpolizei nicht bestätigt werden. Während der Durchsuchung wurden zwei Handwerker überprüft, welche sich kurzzeitig auf einem Dach aufgehalten hatten. Diese konnten, als Auslöser der Wahrnehmung der Schüler, ausgeschlossen werden.

Eine Vernehmung der beiden Schüler ergab nun, dass letztlich nur einer von beiden nach seinen Angaben eine entsprechend verdächtige Beobachtung gemacht habe.

Eine konkrete Gefahr für die Schülerinnen und Schüler der Schulen hatte zu keinem Zeitpunkt bestanden. Während des Einsatzes hatte die Polizei ein Bürgertelefon für besorgte Angehörige eingerichtet. Eltern, welche zur Schule geeilt waren, wurden durch Polizeibeamte und das Kriseninterventionsteam an einer nahegelegenen Sporthalle betreut.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall dauern an.

