Polizeipräsidium Aalen / Crailsheim: Vermisster Senior von ...

Crailsheim: Vermisster Senior von Angehörigen aufgefunden

Aalen - Am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr wurde der 83-jährige Senior, welcher seit Montagmorgen 10:15 Uhr aus einem Seniorenheim in Crailsheim als vermisst galt, von Angehörigen aufgefunden. Der Mann befand sich offenbar in einer hilflosen Lage. Die Fundstelle lag im Bereich der K2641 an einem Hang, so dass der ältere Herr von der Feuerwehr geborgen werden musste. Er wurde nun in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung verbracht.

