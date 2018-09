Polizeipräsidium Aalen / Einbruch, Betäubungsmittelfund, ...

Einbruch, Betäubungsmittelfund, betrunkene Person, Verkehrsunfall

Kreis Schwäbisch Hall - Crailsheim-Westgartshausen: Einbruch in Vereinsheim

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag bis Freitag in ein Crailsheimer Vereinsheim ein und entwendeten einen geringen Betrag Bargeld. Der angerichtete Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf ein Vielfaches des Stehlgutes. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen übernommen.

Crailsheim: Betäubungsmittelfund am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB)

Am Freitagabend wurden Polizeibeamte des Reviers Crailsheim auf mehrere Personen am ZOB aufmerksam. Im dortigen Wartehäuschen roch es nach Marihuana, weshalb die anwesenden durchsucht wurden. Hierbei konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Schwäbisch Hall: Betrunkener belästigt Passanten am Kocherquartier

Gleich mehrmals musste das Polizeirevier Schwäbisch Hall am Freitagabend in das Kocherquartier fahren. Ein betrunkener Obdachloser belästigte dort Passanten und verhielt sich sehr aggressiv. Da er wiederholt gegen einen auferlegten Platzverweis verstoßen hatte, wurde er gegen 21:30 Uhr in Polizeigewahrsam genommen.

Braunsbach: Verkehrsunfall

Am Freitagmittag kam ein 28-jähriger Autofahrer alleinbeteiligt aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und überfuhr auf der L2218, Gemarkung Braunsbach, mehrere Verkehrszeichen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Auch am Mercedes Benz des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Nur mit Hilfe eines Abschleppdienstes konnte das Unfallfahrzeug aus dem Straßengraben geborgen werden.

