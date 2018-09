Polizeipräsidium Aalen / Ellwangen - Motorradfahrer schwer verletzt

Ellwangen - Motorradfahrer schwer verletzt

Aalen - Motorradfahrer schwer verletzt Ellwangen Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Sonntag, gegen 14.18 Uhr, die K 3214 von Gerau in Richtung Halheim. Kurz nach Gerau überquerte vor ihm ein Tier die Fahrbahn, weshalb er ausweichen musste. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem Graben. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden musste. An seiner BMW entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

