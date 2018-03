Polizeipräsidium Aalen / Ellwangen/Schrezheim: Dachstuhlbrand

Ellwangen/Schrezheim: Dachstuhlbrand

Aalen - Kurz nach 15 Uhr ist am Nachmittag des Karfreitags in einem Wohnhaus in der Fayencestraße in Schrezheim ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Die Ellwanger Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen, darunter auch die Drehleiter, und 34 Einsatzkräften aus. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Der Sachschaden beträgt ca. 50.000 EUR. Der Großteil des Hauses blieb weiterhin bewohnbar. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr bestand zu keiner Zeit Gefahr für die angrenzenden Gebäude, so dass auch 120 Kühe, die im Nebengebäude untergebracht sind, nicht die Stallungen verlassen mussten. Die Ortsdurchfahrt von Schrezheim ist zur Stunde (17 Uhr) noch gesperrt, da die Einsatzkräfte noch vor Ort sind.

