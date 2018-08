Polizeipräsidium Aalen / Essingen - Deckenbrand

Essingen - Deckenbrand

Aalen - Brand in Zwischendecke Essingen-Dauerwang Vermutlich Schweißarbeiten auf dem Gebäudedach lösten am Montagabend, gegen 19.25 Uhr, einen Feuerwehreinsatz bei der Fa. Holometric in Essingen aus. Es war zu einem Brand in der Zwischendecke gekommen, so dass die Feuerwehr das gesamte Dach der Firma öffnen musste, um den Brand bekämpfen zu können. Dabei waren die Feuerwehren aus Esslingen, Lauterburg und Aalen mit 38 Mann und 8 Fahrzeugen im Einsatz. Auch das DRK war mit einem Rtw vor Ort. Derzeit wird von einem Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro ausgegangen. Verletzt wurde niemand.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/