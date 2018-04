Polizeipräsidium Aalen / Fahrrad übersehen

Fahrrad übersehen

Schwäbisch Gmünd - Eine 27jährige VW-Fahrerin übersah am Freitag kurz vor 16 Uhr beim Ausparken eine Fahrradfahrerin, die den Kalten Markt vom Königsturm her in Richtung City Center herunterfuhr. Da die dortige Strecke recht abschüssig ist, konnte die 25jährige Fahrradfahrerin nicht mehr ausweichen, touchierte den VW, kam zu Fall und erlitt mehrere Schürf- und Platzwunden. Sie wurde zur weiteren Behandlung in eine Krankenhaus verbracht. Am VW entstand kein Sachschaden.

