Polizeipräsidium Aalen / Fahrradfahrer übersieht Mercedes

Fahrradfahrer übersieht Mercedes

Schwäbisch Gmünd - Am Samstag gegen 15.50 Uhr übersah ein 81jähriger Radfahrer zwischen Lindach und Brainkofen einen Pkw beim Einfahren in die Landesstraße 1156. Der Radfahrer wurde durch die Kollision verletzt und ins Krankenhaus verbracht. An seinem Herrenrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. Am Mercedes der vorfahrtsberechtigten 53jährigen Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1900 Euro.

