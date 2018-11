Polizeipräsidium Aalen / Fahrzeugexplosion - Gasflasche im Pkw

Fahrzeugexplosion - Gasflasche im Pkw

Schwäbisch Hall - Ein 64jähriger Ford-Fiesta-Fahrer hatte in seinem Fahrzeug eine 12kg Gasflasche mit einem Brennervorsatz liegen. Die Gasflasche war nicht vollständig geschlossen, so dass sich im Innern des Fahrzeugs ein entzündbares Gas-/Luftgemisch bildete. Als der 64Jährige mit seinem Fahrzeug am Freitag in der Hessentaler Straße kurz nach 19 Uhr wegfahren wollte, setzte sich das im Fahrzeug befindliche Luft-/ Gasgemisch um. Ein im Nachbarhaus sich zu Besuch befindender italienischer Feuerwehrmann bemerkte den Vorfall, reagierte sofort, konnte den noch im brennenden Fahrzeug sitzenden Geschädigten befreien, das Ventil der noch brennenden Gasflasche schließen und konnte so noch Schlimmeres verhindern. Der Geschädigte erlitt außer einem Schock Verbrennungen im Gesicht und musste in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Durch die Splitterwirkung wurden ein geparktes Fahrzeug, sowie die Fassade des sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Altenheimes in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt, liegt jedoch im Bereich von mehreren 10000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07151 950-290 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/