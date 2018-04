Polizeipräsidium Aalen / Fellbach: Polizei beschlagnahmte bei ...

Fellbach: Polizei beschlagnahmte bei Durchsuchung Drogen und Bargeld

Fellbach: - Ein 33-jähriger Fellbacher geriet in den letzten Wochen ins Visier der Rauschgiftermittler aus Waiblingen. Nachdem der Verdacht Rauschgiftgeschäfte zu betreiben sich gegen ihn erhärtet hatte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Durchsuchungsbeschluss. Bei der Vollstreckung der Maßnahme am letzten Donnerstag konnten die Beamten über 400 Gramm getrocknete Cannabisprodukte, eine Indoor-Aufzuchtanlage mit Jungpflanzen und dazugehörige Utensilien sowie vermeintliches Dealergeld in Höhe von 450 Euro sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag einer Haftrichterin vorgeführt. Ein erlassener Haftbefehl konnte gegen den 33-Jährigen gegen erlassene Auflagen außer Vollzug gesetzt werden. Die weiteren Ermittlungen zum Strafverfahren dauern an.

