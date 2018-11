Polizeipräsidium Aalen / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen: 59-Jähriger baute Rohrbombe

Mögglingen - Ein psychisch auffälliger Mann hat sich in seiner Wohnung eine Rohrbombe gebaut. In der Wohnung des 59-jährigen Deutschen wurde von der Kriminalpolizei neben einem mit Schwarzpulver gefüllten Metallrohr, ein nicht funktionsfähiges Maschinengewehr, Gewehrmunition, eine selbst gebaute Abschussvorrichtung und kleinere Mengen Schwefel, Wasserstoffperoxid und Paraffin sichergestellt. Die Ermittler waren aufgrund eines Zeugenhinweises am Donnerstagabend auf die Spur des Mannes gekommen. Er wurde noch am selben Abend wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und Kriegswaffenkontrollgesetz festgenommen und seine Wohnung wurde durchsucht. Der 59-Jährige wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Hinweise auf ein politisch oder religiös motiviertes Handeln liegen nicht vor. Was der Mann mit den sichergestellten Gegenständen beabsichtigte ist noch Gegenstand Ermittlungen. Er selbst hat sich bislang zur Sache nicht geäußert.

