Polizeipräsidium Aalen / Hochwertiges Bagger-Werkzeug im Wert ...

Hochwertiges Bagger-Werkzeug im Wert von 120.000 Euro gestohlen

Schorndorf - Ein dreister Dieb hat am Dienstagabend von einer Baustelle in der Aichenbachstraße einen Sortiergreifer, eine Abbruchschere und einen Baggermeisel im Wert von 120.000 Euro gestohlen. Der unbekannte Täter war zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr mit einem weißen Lkw auf die Baustelle gefahren. Anschließend hatte er den Bagger gestartet und den Sortiergreifer auf seinen Lkw geladen. Danach lud er die Abbruchschere und den Meisel mit dem Bagger auf seinen Lkw. Anwohner hatten den Vorfall beobachtet, waren jedoch davon ausgegangen, dass der Mann zu der Firma gehört und alles seine Richtigkeit habe. Erst als die echten Arbeiter am Mittwoch zur Baustelle kamen, wurde der Diebstahl bemerkt. Eine Täterbeschreibung liegt leider nicht vor.

Der Pressemitteilung sind zwei Bilder der gestohlenen Gegenstände beigefügt.

Zeugenhinweise zum Täter, Tatfahrzeug oder dem Verbleib der gestohlenen Werkzeuge erbittet das Polizeirevier Schorndorf, Telefon 07181/204-0.

