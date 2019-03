Polizeipräsidium Aalen / Kirchberg an der Jagst: Umgekippter ...

Kirchberg an der Jagst: Umgekippter Traktoranhänger

Kirchberg an der Jagst: - Ein 41-jähriger Traktorfahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 15.35 Uhr die Rothenburger Straße. Bei der Einmündung zur Gaggstatter Straße geriet er vermutlich mit seinem mitgeführten Kipper an den Bordstein, der daraufhin umkippte. Der transportierte Schotter landete auf der Straße und blockierte diese komplett. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Traktoranhänger beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Beseitigung des Transportgutes dauerte bis ca. 19 Uhr. Bis dahin war die Fahrbahn gesperrt. Weil zeitgleich auf der A6 eine Sperrung bestand und die Unfallstelle auf der Umleitungsstrecke der Autobahn lag, führte die Straßensperrung zu weiteren erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zur Lagebewältigung war deshalb neben der Straßenmeisterei auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

