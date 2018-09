Polizeipräsidium Aalen / Korb/Waiblingen:Fünf Fahrzeug bei ...

Korb/Waiblingen:Fünf Fahrzeug bei Auffahrunfall beschädigt - Straße gesperrt

Korb/Waiblingen: - Am Donnerstag gegen 16.20 Uhr ereignete sich zwischen Korb und Waiblingen auf der K 1858 ein Auffahrunfall. Der Verkehr staute sich dort in Richtung Waiblingen wegen einer Linksabbiegerin zurück, die in einen Feldweg einbiegen wollte und wegen Gegenverkehr angehalten hatte. Ein nachfolgender 32-jähriger Lkw-Fahrer erkannte diese Gefahrensituation zu spät und fuhr einem vorausfahrenden Fiat Ducato ins Heck, dessen 29-jähriger Fahrer bereits abbremste. Dieser Transporter wurde auf eine stehende Mercedes E-Klasse aufgeschoben und diese wiederum auf den Pkw Honda Jazz, der von der 44-jährigen Linksabbiegerin gelenkt wurde. Der Kleinwagen der 44-Jährigen wurde noch durch die Aufprallwucht auf die Gegenfahrbahn gestoßen, wo er noch mit einem entgegengekommenen Ford Fiesta zusammenstieß. Bei der Karambolage wurde der Unfallverursacher, der Fahrer des Transporters als auch ein Kind im Wagen der Linksabbiegerin verletzt. Alle Verletzte wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallfahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Derzeit (Stand 17.30 Uhr) ist die Fahrbahn gesperrt und der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf bis zu 60000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-105 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/