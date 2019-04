Polizeipräsidium Aalen / Korrektur: Rems-Murr-Kreis: schwerer ...

Korrektur: Rems-Murr-Kreis: schwerer Verkehrsunfall mit 3 Verletzen

Aalen - Murrhardt- Mettelberg: schwerer Verkehrsunfall

Am Sonntagabend befuhr eine 78- jährige VW Fahrerin die L 1120 von der Abzweigung Mettelberg in Fahrtrichtung Mettelberg. Kurz nach dem dortigen Waldgebiet geriet sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort nahezu frontal in eine entgegenkommende 42- jährige Opelfahrerin. Der Opel wurde durch den Aufprall in den Wald geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Anschließend stieß der VW noch in einen weiteren VW eines 44- jährigen. Die Opelfahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ihre 13-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallverursacherin wurde ebenfalls schwer verletzt, der 44-jährige VW Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro. Die Feuerwehr Murrhardt war mit 22 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz, der Rettungsdienst mit drei Rettungswägen, einem Notarzt, zwei Rettungshubschrauber, sowie einem Einsatzleiter vor Ort. Die Straße war bis 21:15 Uhr voll gesperrt.

