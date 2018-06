Polizeipräsidium Aalen / Kreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Kreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen - Schwäbisch Hall: Mazda beschädigt und abgehauen - Zeugensuche

Am Samstag, in der Zeit zwischen 12.00 und 12.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Hela Baumarktes in der Raiffeisenstraße einen dort geparkten Mazda und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Mazda wird auf 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel.: 0791/4000, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

Oberrot: Von Fahrbahn abgekommen

Der 18 Jahre alte Lenker eines Mercedes befuhr am Samstag, um 23.25 Uhr, die K 2674 von Marhördt in Richtung Badhaus und wollte nach rechts auf die K 2775 in Richtung Marbächle abbiegen. Hierbei erkannte er zu spät, dass diese Straße gesperrt ist, weshalb er gegen lenkte, von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenschild kollidierte. Der entstandene Schaden wird mit 3.000 Euro beziffert.

