Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Ostalb: Pressemittelung bis ...

Landkreis Ostalb: Pressemittelung bis 09:30 Uhr

Aalen - Lorch: Brand eines Baustromkastens

Samstagabend gegen 21.15 Uhr geriet im Neubaugebiet in der Hegelstraße ein Baustromkasten in Brand. Dieser wurde zur Trocknung des neu verlegten Fußbodens eingesetzt. Die Feuerwehr Lorch war mit 2 Fahrzeugen und 8 Mann im Einsatz. Grund für den Brand dürfte Überhitzung gewesen sein. Der Sachschaden am Baustromkasten wird auf 2000,- Euro beziffert.

