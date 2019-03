Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: 20-Jähriger ...

Landkreis Schwäbisch Hall: 20-Jähriger bei Messerangriff schwer verletzt

Vellberg - Schwere Verletzungen hat am Donnerstagnachmittag ein 20 Jahre alter Deutscher bei einem Messerangriff in der Bucher Straße erlitten. Ein 24-jähriger Deutscher hatte gegen 13:30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen mit einem großen Messer den 20-Jährigen attackiert und war danach geflüchtet. Er konnte in einer Wohnung festgenommen werden. Beide Personen sind sich persönlich bekannt. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen übernommen.

