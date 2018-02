Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall

Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen - Ilshofen: Verkehrsunfall mit Personenschaden- ZEUGENAUFRUF

Am Freitagmorgen gegen 07:10 Uhr befuhr ein ca. 50 jähriger Mann mit seinem hellbraunen Pickup die Landstraße L1040/ Eckartshausen in Fahrtrichtung Kirchberg/ Jagst. Auf Höhe Max-Eyth-Straße blieb er mit seinem rechten Außenspiegel am Arm eines 18- jährigen Fußgänger, der auf der Straße lief, hängen. Dieser wurde verletzt, verneinte aber die Hinzuziehung eines Rettungswagens. Der Pickup Lenker brachte den Geschädigten noch zu dessen Arbeitsstätte. Da man keine Personalien ausgetauscht hat, wird der Pickup Lenker nun gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951/480-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Pkw- ZEUGENAUFRUF

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein unbekannter Täter einen schwarzen Ford KA auf dem Parkplatz hinter dem Gasthof Goldener Adler, Am Markt 9. Am Fahrzeug wurde mittels eines spitzen Gegenstandes ein Kreuz eingeritzt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter der Nummer 0791/400-0 zu melden.

Crailsheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 37-jähriger Golf Fahrer die Grabenstraße in Fahrtrichtung Goethestraße. Hinter ihm fuhr ein 19-jähriger Renault Fahrer. Kurz vor der Einmündung Weberstraße scherte der Renault Fahrer nach links aus um den Abbiegevorgang in die in die Weberstraße zu verkürzen. Aber auch der Golffahrer bog nach links in die Weberstraße ab und es kam zum Unfall. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7500,- Euro.

