Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: ...

Landkreis Schwäbisch Hall - Frankenhardt: VW Golf erfasst Reh

Am Montag um 06:20 Uhr erfasst ein 37-Jähriger mit seinem PKW VW Golf einen Rehbock, der die K2665 zwischen Steinehaig und Großaltdorf überqueren wollte. Das Tier wurde von dem Fahrzeug erfasst und getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: VW Bus mit Farbe beschädigt

Vermutlich mit einem wasserfesten, schwarzen Stift wurde ein VW Multivan beschriftet. Das Fahrzeug war zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen in der Hirtengasse, am Parkplatz beim Friedhof, abgestellt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall in der Gelbinger Gasse

Am Montag um 13:40 Uhr fuhr eine 28-jährige Lenkerin eines VW Polo aus einem Grundstück auf die Gelbinger Gasse aus. Hierbei übersah sie einen PKW Audi A 1 eines 45-Jährigen und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Langenburg: PKW kommt von Fahrbahn - 3 Personen verletzt

Am Montag um 15:10 Uhr fuhr ein 20-jähriger Fahranfänger mit seinem PKW Opel Astra auf der L1036 von Blaufelden in Richtung Atzerod. In einer scharfen Linkskurve kam das Fahrzeug wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, überführ zwei Verkehrszeichen und prallte in die dortige Böschung. Der Fahrer, der erst seit 4 Wochen seinen Führerschein besitzt, wurde bei diesem Unfall leicht verletzt. Eine 16-jährige Beifahrerin und eine 37-jährige Mitfahrerin im Fond des Fahrzeugs wurden schwer verletzt. Alle drei Insassen wurden mit Rettungswägen in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Flurschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

