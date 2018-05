Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Kreßberg-Stegenhof - Ein Leichtverletzter bei Küchenbrand

Aalen - Kreßberg - Stegenhof: Küchenbrand

Am Samstag gegen 19:10 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Kreßberg-Stegenhof zu einem Küchenbrand bei dem eine Person leicht durch Rauchgas verletzt wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, hatte eine Person der Wohngemeinschaft in der Erdgeschosswohnung auf dem Herd Essen zubereitet und dies dann vergessen. Das heiße Fett entzündete sich und setzte Teile der Kücheneinrichtung in Brand. Ein 20-jähriger weiterer Mitbewohner befand sich außerhalb des Gebäudes und bemerkte die Rauchentwicklung. Er begab sich in die Wohnung und erlitt dabei letztendlich eine leichte Rauchgasintoxikation. Die Feuerwehren aus Kreßberg und Crailsheim rückten mit insgesamt acht Fahrzeugen und 35 Mann aus und hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 30.000 EUR.

