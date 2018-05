Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat entwendet - Sachbeschädigungen - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall - Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Freitag um 07:50 Uhr wollte ein 81-jähriger VW Golf-Fahrer von der Ludwigstraße auf die Wilhelmstraße in Richtung Jagstbrücken Hochhaus abbiegen. Beim Anfahren übersah er einen PKW Chrysler, welcher auf der Wilhelmstraße in Richtung Jagstbrücken Hochhaus fuhr und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Am Golf entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Schaden am Chrysler des 65-jährigen Fahrers wird der Schaden auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Kirchberg an der Jagst: Unfall beim Einfahren auf die Kreisstraße 2511

Am Freitag um 06:50 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Renault einen Wirtschaftsweg von Mistlau in Richtung K 2511. An der Einmündung zur Kreisstraße übersah er einen 22-jährigen Opel-Fahrer, welcher auf der Kreisstraße in Richtung Wallhausen fuhr. Durch die Kollision erlitten beide Fahrzeuge wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von etwa 8500 Euro.

Fichtenau: Zigarettenautomat entwendet

Vor einer Bäckerei in der Schloßstraße wurde zwischen Donnerstag und Freitag ein kompletter Zigarettenautomat von der Wand gewuchtet und komplett entwendet. Es entstand ein gesamtschaden in Höhe von etwa 4900 Euro. Wer hat entsprechende Wahrnehmungen gemacht? Wo ist der entwendete Zigarettenautomat aufgefallen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einem Kundenparkplatz in der Dammstraße beschädigte am Freitag um 10:10 Uhr die 71-jährige Fahrerin eines PKW Peugeot einen daneben ausparkenden PKW Audi A6 eines 64-jährigen Fahrers. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen an Glasfenstern

Zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh hat ein unbekannter Vandale einen Teil einer Doppelverglasung einer Eingangstür in der Mohrenstraße eingeschlagen. Vermutlich der gleiche Täter hat zudem ein Fenster eines Gebäudes in der Straße Am Spitalbach zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugenhinwiese auf diese Sachbeschädigungen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

