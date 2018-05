Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeugaufbruch - Zeugen gesucht, Verkehrsunfall beim Rückwärtsfahren, versuchter Einbruch

Schwäbisch Hall - Gerabronn: Fahrzeugaufbruch - Zeugen gesucht!

Zwischen Samstag 05:30 Uhr und Sonntag 07:15 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Schulzentrums in der Jahnstraße einen Skoda eines 56 Jahre alten Mannes auf, entwendete den Fahrzeugschein und riss die Scheibenwischer ab. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07951/480-0 bei der Polizei Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Verkehrsunfall beim Rückwärtsfahren

Ein 23 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 15:45 Uhr auf der Emil-Rathenau-Straße rückwärts, übersah hierbei den hinter ihm stehenden Renault eines 21 Jährigen und kollidierte mit diesem. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro, am Renault in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Mittwoch gegen 19:30 Uhr befuhr eine 45-jährige Audi-Fahrerin die Burgstraße in Richtung Grohwiesenstraße. Fälschlicherweise wollte auf die Busspur einfahren, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen das dortige Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht!

Ein bislang unbekannter Täter versuchte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen die Zugangstüre zu einer Halle Im Haal aufzuhebeln. Der Versuch misslang. Die Höhe des entstanden Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Hinweise gemacht haben, werden gebeten sich unter 0791/400-0 bei der Polizei in Schwäbisch Hall zu melden.

