Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Hospitalkriche - Streit unter Schülern - versuchter Diebstahl aus Zigarettenautomat

Landkreis Schwäbisch Hall - Crailsheim: Versuchter Diebstahl aus Zigarettenautomat

Am Donnerstag um kurz vor 11:00 Uhr wurde festgestellt, dass versucht wurde, einen Zigarettenautomaten in der St.-Martin-Straße aufzubrechen. An dem Automaten sind Spuren eines Hebelwerkzeuges vorhanden. Am Automaten entstand Sachschaden. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Crailsheim entgegen. Tel.: 07951 / 4800

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an der Hospitalkirche

Eine bislang unbekannte Person hat zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh zwei Scheiben an der Hospitalkirche mit einem Stein eingeworfen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Revier in Schwäbisch Hall unter der Nummer 0791 / 4000 entgegen.

Mainhardt: Streit unter Schülern

An einer Schule und an einer Bushaltestelle in der Gartenstraße kam es am Mittwoch zwischen 12:00 Uhr und 13:15 Uhr zweimal zu einem Streit unter zwei 14-jährigen Jungen. Beim ersten Vorfall schlug einer der Jungs den anderen mit der Faust ins Gesicht. Etwa eine Stunde später drückte der gleiche Junge bei seinem Kontrahenten eine glühende Zigarette auf dessen Wange aus. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Pressestelle Telefon: 07361/580-110 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/