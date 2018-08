Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Kleintransporter kollidiert mit Motorrad - Auffahrunfall

Landkreis Schwäbisch Hall - Crailsheim: Auffahrunfall

Am Mittwoch um 14:20 Uhr wollte eine 52-jährige Lenkerin eines PKW Audi A3 von der Tiefenbacher Straße nach rechts in die Nordwestumgehung einbiegen. Hierbei musste sie ihr Fahrzeug zunächst verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 58-jähriger Audi TT-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Schwäbisch Hall: Kleintransporter kollidiert mit Motorrad

Am Mittwoch um kurz vor 15:45 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit einem Mercedes-Benz Sprinter auf der Kreisstraße 2573 in Richtung Breitenstein. Auf Höhe von Geißberg wollte der Sprinter-Fahrer nach links auf einen Parkplatz einfahren. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 51-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Kradfahrer kam zu Sturz und rutschte mit seiner Kawasaki nach links unter eine Leitplanke, wo er sich schwere Verletzungen zuzog. Der schweizer Motorradtourist musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Seine hinter ihm fahrende Ehefrau konnte ihr Motorrad rechtzeitig abbremsen. Der 21-jährige Sprinterfahrer sowie sein 51-jähriger und sein 45-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 11.000 Euro.

