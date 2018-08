Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall - ...

Landkreis Schwäbisch Hall - Rosengarten: Frontalzusammenstoß mit zwei Schwerverletzten

Gegen 17.10 Uhr befuhr eine 24-jährige BMW-Lenkerin die Neue Straße (B19) von Westheim in Richtung Uttenhofen. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Hier kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Audi A3 eines 45-Jährigen. Bei dem Aufprall wurde die BMW-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Der Audi-Lenker erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 17.000,- Euro. Vom Rettungsdienst waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Rosengarten war mit 15 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort. Für die Unfallaufnahme sowie Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Neue Straße zwischen Westheim und Uttenhofen bis gegen 21.30 Uhr voll gesperrt werden.

