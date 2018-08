Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: ...

Landkreis Schwäbisch Hall: schwerverletzte Radfahrerin, brennender Verteilerkasten und weitere Unfälle

Aalen - Sulzbach-Laufen: Schwerverletzte Fahrradfahrerin

Mit schweren Verletzungen wurde eine 81-jährige Fahrradfahrerin am späten Montagnachmittag in ein Krankenhaus geflogen. Ein 33-Jähriger parkte gegen 16.45 Uhr mit seinem Opel in der Talstraße aus einem Parkfeld rückwärts aus. Dabei übersah er die dort fahrende Frau mit ihrem Pedelec. Durch den folgenden Zusammenstoß kam die Frau zu Fall und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst samt Rettungshubschrauber versorgt. Es entstand zudem mehrere hundert Euro Sachschaden.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfälle

Am Montagabend hielt ein 49-jähriger VW-Fahrer in der Crailsheimer Straße an der Ampelanlage Höhe der Einmündung Am Zwinger an. Dies erkannte gegen 18.15 Uhr eine nachfolgende 61-jährige Ford-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Dabei verursachte sie rund 1500 Euro Schaden.

Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr in der Salinenstraße. Dort fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Fiat Ducato auf den Ford eines bremsenden 19-Jährigen auf. 1000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Obersontheim: Vorfahrt missachtet

6000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag ereignete. Gegen 16.15 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Hyundai von der Haller Straße in die Gaildorfer Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden 34-jährigen Audi-Lenkers, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Beide Fahrer bleiben unverletzt.

Michelfeld: Kennzeichen verloren

Im Bereich der roten Steige der B14 löste sich am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr das hintere Kennzeichen eines BMWs und schlug in den Kühlergrill eines nachfolgenden Audis eines 36-Jährigen ein. An diesem entstanden rund 500 Euro Schaden. Der Audi-Fahrer machte durch Betätigung der Lichthupe noch auf den Umstand aufmerksam, der BMW fuhr aber weiter.

Crailsheim: Rolltor beschädigt

Vermutlich ein Lkw-Fahrer beschädigte am Montag zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr das elektrische Rolltor an der Kläranlage im Steinbruchweg. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800 entgegen.

Rot am See-Brettheim: 15.000 Euro Schaden

An einer abknickenden Vorfahrt in der Landwehrstraße kam es am Montagmittag zu einem Unfall, bei dem rund 15000 Euro Schaden entstanden. Eine 57-jährige Fahrerin eines Ford Transits wollte gegen 12.30 Uhr nach links in die Marktstraße abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 36-jährigen VW-Fahrerin. Die beiden Frauen blieben unverletzt, ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Frankenhardt: Brennender Stromverteilerkasten

Mit rund 50 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen rückten die Feuerwehren aus Frankenhardt und Crailsheim am frühen Dienstagmorgen zu einer Firma in der Straße Hirtenäcker aus. Dort geriet gegen 3.45 Uhr aufgrund eines technischen Defekts ein Stromverteilerkasten in Brand. Da dieser sich an der Außenwand einer Fertigungshalle befindet, wurde selbige ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, es platzten durch die Hitze unter anderem mehrere Fenster. Zudem geriet im Bereich des Verteilerkastens gelagertes Material in Brand, so z.B. Paletten. Ein Zeuge wurde gegen 5.15 Uhr auf den Lichtschein und die starke Rauchentwicklung aufmerksam und betätigte den Notruf. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

