Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallbeteiligter LKW gesucht - Feueralarm am Karlsplatz - Sachbeschädigung - Sonstiges

Landkreis Schwäbisch Hall - Crailsheim: Unfallbeteiligter LKW gesucht

Am Mittwoch gegen 20:00 Uhr kam es zu einem Unfall in Onolzheim auf der Aalener Straße. Ein 49-jähriger Lenker einer Daimler-Benz A-Klasse befuhr die Aalener Straße in Richtung Jagstheim. Aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit kam der Mercedes-Fahrer mit seinem Fahrzeug zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden LKW. Beide Fahrzeugführer setzten nach dem Unfall ihre Fahrt fort. Der LKW müsste Beschädigungen am linken Kotflügel, auf Höhe des Reifens, aufweisen. Die Polizei in Crailsheim bittet den Fahrer des LKW sich mit dem Polizeirevier unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Feueralarm am Karlsplatz

Am Donnerstag um kurz vor 11:00 Uhr wurde der Polizei in Crailsheim ein Feueralarm vom Karlsplatz gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es im 3. Obergeschoß einer dortigen Bankfiliale, aufgrund eines technischen Defektes in einem Stromverteilerkasten, zu einer leichten Rauchentwicklung kam und deswegen der Alarm ausgelöst wurde. Durch die Feuerwehr Crailsheim, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war, wurden die Räumlichkeiten anschließend belüftet und ein Elektriker verständigt.

Crailsheim: Auffahrunfall mit verletzter Person

Am Donnerstag um 07:50 Uhr befuhr ein 60-jähriger Lenker eines VW Golf die Goethestraße in Richtung Altenmünster. Aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit fuhr er auf den vor ihm stehenden VW Golf einer 35-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug auf einen wiederum davor stehenden PKW Mazda eines 50-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde die 35-Jährige verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am VW Golf des Unfallverursachers entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der Schaden an dem VW der 35-Jährigen wird auf etwa 2000 Euro und an dem Mazda auf ca. 700 Euro geschätzt.

Oberrot: PKW fährt gegen Frontlader eines Traktors

Am Donnerstag stellte ein 80-Jähriger seinen Traktor auf seiner Hofeinfahrt ab, so dass der halb heruntergelassene Frontlader ein Stück in die Burgstraße ragte. Eine 52-jährige Opel-Fahrerin übersah dies beim Vorbeifahren und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen den Frontlader. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6100 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ilshofen: Sachbeschädigung an Sporthalle

An der Sporthalle in der Gartenstraße wurde ein Fenster zum Geräteraum zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugenhinweise auf diese Sachbeschädigung nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

