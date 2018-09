Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen - Tür von PKW entwendet - Flächenbrand - Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall - Crailsheim: Unfall beim Ausfahren aus einem Tankstellengelände

Beim Ausfahren aus einem Tankstellegelände auf die Haller Straße stieß am Mittwoch um 11:18 Uhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer mit einem PKW Audi einer 38-jährigen zusammen, die zu diesem Zeitpunkt die Haller Straße befuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2300 Euro.

Crailsheim: Mit PKW Hausfassade demoliert

Ein 81-jähriger Lenker eines PKW VW Golf beschädigte am Mittwoch um 08:45 Uhr beim Rangieren die Fassade und eine Regenrinne eines Gebäudes in der unteren Ludwigstraße. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1800 Euro.

Gerabronn: Wildunfall

Am Mittwoch um 06:45 Uhr befuhr eine 35-jährige Lenkerin eines PKW Peugeot den Gemeindeverbindungsweg zwischen Gerabronn und Michelbach, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang und vom PKW erfasst wurde. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Tür von PKW entwendet

Am Mittwoch um 00:30 Uhr betraten vermutlich zwei bislang unbekannte Personen das Gelände eines Autohauses in der Raiffeisenstraße, wo sie sich zielgerichtet zu einem Opel Astra begaben, die linke Seitenscheibe einschlugen und anschließend die hintere linke Tür ausbauten. Es ntstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ein Zigarettenautomat am Straßenrand im Ziegeleiweg wurde am Mittwoch zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr aufgebrochen und das Scheinfach entwendet. Am Automat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Satteldorf: Unfall aufgrund Aquaplaning

Am Mittwoch um kurz nach 07:45 Uhr befuhr ein 39-jähriger BMW-Fahrer bei Regen den linken Fahrstreifen der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn, als er plötzlich infolge auftretendem Aquaplaning ins Schleudern geriet und dabei nach links von der Fahrbahn abkam. Der PKW prallte zunächst mit der Front gegen die Mittelschutzplanke und drehte sich nach einem weiteren Kontakt mit der Mittelschutzplanke wieder auf die Fahrbahnmitte zurück. Der 39-Jährige konnte sein Fahrzeug anschließend noch auf den Standstreifen fahren und anschließend ordnungsgemäß absichern. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 45000 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke liegt bei etwa 550 Euro.

Gerabronn: Flächenbrand

Am Mittwoch um kurz nach 12:00 Uhr entstand aus bislang nicht geklärter Ursache entlang der Landstraße 1033, kurz nach Rückershagen in Fahrtrichtung Beimbach, ein Flächenbrand. Auf einer Länge von etwa 50 Meter brannte das Gras im Straßengraben ab. Das Feuer wurde von der Feuerwehr Gerabronn, die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort waren, abgelöscht.

