Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten in Crailsheim, Gaildorf und Schwäbisch Hall, rauchender Zug in Wackershofen

Aalen - Crailsheim: Von Unfallstelle entfernt

Am Freitag hatte der 44-jährige Geschädigte seinen Peugeot im Zeitraum von 06:00 und 17:30 Uhr auf einem Firmenparkplatz, der für Jedermann befahrbar ist, in der Roßfelder Straße geparkt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am Kotflügel hinten links fest. Der sachschaden beträgt ca. 1.000 EUR. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet die Videoüberwachungen des Parkplatzes aus. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 480-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Pkw angefahren und abgehauen

Im Zeitraum von Mittwoch, 17:00 Uhr, bis Freitag, 06:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein parkendes Auto in der Straße "Im Schwurm". Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Audi TT entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Tel.: 0791 400-0 zu melden.

Gaildorf: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Am Freitag zwischen 14:15 und 15:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte einen geparkten Opel Meriva seitlich, so dass beide Türen und der hintere rechte Radlauf beschädigt wurden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gaildorf unter Tel.: 07971 950910 zu melden.

Schwäbisch Hall/Wackershofen: Rauchender Zug

Am Freitag gegen 15:50 Uhr meldete ein Passant bei der Rettungsleitstelle einen vermeintlich brennenden Zug im Bereich des Bahnhofs Wackershofen. Daraufhin fuhr die Polizei und die Feuerwehr zur Örtlichkeit. Es stellte sich heraus, dass lediglich Betriebsstoffe auf den heißen Motor des Betriebswagens getropft waren, was kurzfristig zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall, die mit 19 Einsatzkräften vor Ort war, musste nicht eingreifen.

